«Лжец, лжец»: Почему Джим Керри не сыграет Воланда в Петербурге

И один из петербургских театров, он часть гостиницы, где живут гастарбайтеры, строители небоскреба.

Когда появилась информация, что Керри выступит в новой постановке здесь — зародилось сомнение.

Когда генеральный продюсер театра подтвердила информацию, сомнения переросли в уверенность — не приедет — подробности в репортаже.

Ранее Пятый канал публиковал фото, где Джим Керри изобразил Дональда Трампа с окровавленной пилой. Таким образом, Керри продемонстрировал свое негодование относительно того, как американский лидер относится к журналистам. В частности, артист припомнил президенту США его поведение в истории с убийством саудовского журналиста.