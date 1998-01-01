«Лжец, лжец»: Почему Джим Керри не сыграет Воланда в Петербурге

, 4:26 Репортаж 49

Новость о том, что голливудский актер примет участие в спектакле «Мастер и Маргарита» на сцене «ЛДМ. Новая сцена» оказалась фейком.

Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал

И один из петербургских театров, он часть гостиницы, где живут гастарбайтеры, строители небоскреба.

Когда появилась информация, что Керри выступит в новой постановке здесь — зародилось сомнение.

Когда генеральный продюсер театра подтвердила информацию, сомнения переросли в уверенность — не приедет — подробности в репортаже.

 

Ранее Пятый канал публиковал фото, где Джим Керри изобразил Дональда Трампа с окровавленной пилой. Таким образом, Керри продемонстрировал свое негодование относительно того, как американский лидер относится к журналистам. В частности, артист припомнил президенту США его поведение в истории с убийством саудовского журналиста.

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