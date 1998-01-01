«Пожалуйста, нет!»: спасателей просят возобновить поиски самолета с футболистом

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Сестра игрока команды «Кардифф» Эмилиано Сала обратилась к службам спасения с мольбой о возобновлении поисковой операции.

Фото: www.globallookpress.com

Завершились поиски пропавших пассажиров самолета Piper Malibu, в числе которых был игрок футбольной команды «Кардифф» Эмилиано Сала. Полиция острова Гренси сообщила об этом в четверг, 24 января.

Полицейские отметили, что дальнейшие поиски не имеют смысла, поскольку вероятность того, что кто-нибудь сумел выжить, практически нулевая. Однако сестра Эмилиано — Ромина — умоляет спасателей продолжить работу.

— Пожалуйста, пожалуйста, не прекращайте поиски! — обратилась она к специалистам в прямом эфире Sky News.

Ромина уверенна, что ее брат еще жив. Девушка рассказывает, что общалась с ним незадолго до злополучного перелета — футболист был воодушевлен и радовался переходу в «Кардифф».

Воздушное судно пропало с радаров в понедельник, 21 января, во время перелета из Франции в Уэльс. В последний раз самолет засекли неподалеку от острова Герси. Предположительно, он потерпел крушение и рухнул в воду. На месте предполагаемой аварии удалось найти подушки и различные детали, но никто из пассажиров так и не был обнаружен.

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