11-летний американский школьник Джошуа Трамп, которого пригласила в конгресс семья главы американского государства, заснул во время обращения своего однофамильца к нации, сообщает издание The Guardian. Пресса не обошла этот казус вниманием и фото ребенка стремительно распространилось в сети. Мальчика тут же провозгласили героем «антитрамповского сопротивления».

— Джошуа Трамп, добро пожаловать в сопротивление , — написал в Twitter один из пользователей.

Мальчику ранее пришлось бросить учебу в школе из-за придирок одноклассников к его фамилии. Чтобы морально поддержать Джошуа, первая леди США Мелания Трамп пригласила его на выступление американского лидера.

Twitter @jeffgoldesq

Пользователи начали активно комментировать спящего юного Трампа.

— Мне так жаль этого мальчика, что над ним издевались из-за его имени. Однако наш президент использовал его в своих целях.

— Надеюсь, новоявленный статус национального героя разозлит его обидчиков.

— Парень стал сегодня легендо й

Ранее Пятый канал сообщал, что президент США Дональд Трамп обвинил Россию в выходе своей страны из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Такое заявление было сделано во время ежегодного обращения к конгрессу.