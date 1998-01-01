Дональд Трамп обвинил Россию в выходе США из ДРСМД

Президент США Дональд Трамп обвинил Россию в выходе своей страны из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Такое заявление было сделано во время ежегодного обращения к конгрессу. По заверению американского лидера, Россия якобы «неоднократно нарушала» условия ядерной сделки.

— Десятилетия назад Соединенные Штаты заключили договор с Россией, по которому мы согласились ограничить и сократить наши ракетные возможности. Пока мы полностью выполняли соглашение, Россия неоднократно нарушала его условия, — заявил политик.

Однако при этом Трамп не исключает возможности создания нового соглашения — но на этот раз при участии еще нескольких стран.

— Возможно, мы сможем договориться о другом соглашении, подключив Китай и другие страны, а, возможно, мы не сможем. В этом случае мы значительно превзойдем и опередим всех остальных, — сказал Трамп.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что 2 февраля США начали процедуру выхода из ДРСМД. В этот же день Россия заявила о зеркальных мерах и тоже прекратила свое участие в Договоре.