Дональд Трамп обвинил Россию в выходе США из ДРСМД

, 6:45 63

Причиной выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности стали «неоднократные нарушения со стороны России», считает американский лидер.

Фото: www.globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп обвинил Россию в выходе своей страны из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Такое заявление было сделано во время ежегодного обращения к конгрессу. По заверению американского лидера, Россия якобы «неоднократно нарушала» условия ядерной сделки.

— Десятилетия назад Соединенные Штаты заключили договор с Россией, по которому мы согласились ограничить и сократить наши ракетные возможности. Пока мы полностью выполняли соглашение, Россия неоднократно нарушала его условия, — заявил политик.

Однако при этом Трамп не исключает возможности создания нового соглашения — но на этот раз при участии еще нескольких стран.

— Возможно, мы сможем договориться о другом соглашении, подключив Китай и другие страны, а, возможно, мы не сможем. В этом случае мы значительно превзойдем и опередим всех остальных, — сказал Трамп.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что 2 февраля США начали процедуру выхода из ДРСМД. В этот же день Россия заявила о зеркальных мерах и тоже прекратила свое участие в Договоре.

Читайте также

Пятый канал в Яндекс.НовостиДобавляйте Пятый канал в список ваших источников в Яндекс Новостях

Последние новости

7:54
Одинокий «Оскар»: главная кинопремия мира пройдет без ведущего
7:44
В Госдуме предложили ввести налоговый вычет на покупку зарубежных авто
7:38
Почему обязательно стоит посетить Янтарную комнату в Петербурге
7:32
Теплоход с пассажирами два дня не может причалить к Курилам
7:25
Эпидемия гриппа: Как не заболеть и когда опасность минует — репортаж
7:14
Оригинальные способы использования скрепки — три креативных лайфхака
7:07
Порядка 30 вагонов с углем сошли с рельсов в Хабаровском крае
7:01
Как правильно держать новорожденного на руках — советы педиатра
7:01
Зимний кроссворд: «Щас спою!» и причина аварий на дорогах
6:55
Сергей Шнуров опубликовал фото с таинственной незнакомкой
6:45
Дональд Трамп обвинил Россию в выходе США из ДРСМД
6:36
Родились в рубашке: Массовая авария в Новороссийске — видео
6:31
Адреналин зашкаливает: Житель Иркутска проплыл подо льдом в 30-градусный мороз
6:19
Два корабля ВМС США столкнулись у побережья страны
6:09
Трамп призвал конгресс поддержать «борьбу за свободу» в Венесуэле
6:00
Видео: Для спрямления русла на реке Бурея взорвали 18 тонн тротила
5:51
Джим Керри сыграет «необычного Воланда» в Санкт-Петербурге
5:48
Планета Нибиру послала еще один сигнал на Землю — уфологи
5:37
«Открыли ящик Пандоры»: глава МИД Украины заступился за уволенную Супрун
5:33
Отец Децла опроверг сообщения о результатах экспертизы

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Смотрите также

сегодня

Трамп призвал конгресс поддержать «борьбу за свободу» в Венесуэле

14 февраля — День святого Валентина
15 февраля — День памяти воинов-интернационалистов
18 февраля — День транспортной полиции
Вкусный праздник — Международный день блина

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Пятый канал раскрывает главные «Загадки подсознания»

10 февраля в 13:05 вас неумолимо потянет включить телевизор. Сделайте это. Сядьте поудобнее, расслабьтесь… Ваши ноги и руки отдыхают… Все ваше внимание сосредоточено на Пятом канале. Вас ничто не может отвлечь от просмотра нового проекта канала «Загадки подсознания».

5-tv.ru

Цифры дня

Московские телезрительницы верны Своим!

Детектив «Свои» уверенно лидирует в столичном телеэфире. 28 января, в понедельник, Пятый традиционно занял первое место с долей 11,7% в аудитории «Женщины 25-59» среди всех федеральных каналов.

Для рекламодателей

Пресса о компании

Федеральный канал научит нас быть богатыми, счастливыми и здоровыми

Пятый канал запускает новый проект «Загадки подсознания».

5-tv.ru

Реклама