Фристайлист Максим Буров стал чемпионом мира в лыжной акробатике

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Россиянин показал результат 130,09 балла и занял первое место в американском Дир-Вэлли.

Фото: © РИА Новости / Евгения Новоженина

Российский фристайлист Максим Буров завоевал первое место в соревнованиях по лыжной акробатике и стал чемпионом мира в этом виде спорта. Об этом сообщает ТАСС, 7 февраля.

Соревнования проходят в США в городе Дир-Вэлли, штата Юта.

Российский спортсмен показал результат 130,9 балла. На втором месте — украинец Александр Абраменко. Он набрал 126,24 балла. Бронза досталась швейцарцу Ной Роту, его результат стал 125,22 балла.

Ранее Пятый канал рассказывал, что россиянин Дмитрий Логинов стал чемпионом мира по сноуборду.

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