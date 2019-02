Фристайлист Максим Буров стал чемпионом мира в лыжной акробатике

Российский фристайлист Максим Буров завоевал первое место в соревнованиях по лыжной акробатике и стал чемпионом мира в этом виде спорта. Об этом сообщает ТАСС, 7 февраля.

Соревнования проходят в США в городе Дир-Вэлли, штата Юта.

Российский спортсмен показал результат 130,9 балла. На втором месте — украинец Александр Абраменко. Он набрал 126,24 балла. Бронза досталась швейцарцу Ной Роту, его результат стал 125,22 балла.

Aliaksandra Ramanouskaya 🇧🇾 and Maxim Burov 🇷🇺 take GOLD in Utah 2019 #aerials World Champs event at @Deer_Valley



L: 🥇Alaksandra Ramanouskaya 🇧🇾, 🥈Liubov Nikitina 🇷🇺, 🥉 Xu Mengtao 🇨🇳

M: 🥇Maxim Burov 🇷🇺, 🥈Oleksandr Abramenko 🇺🇦, 🥉 Noe Roth 🇨🇭 pic.twitter.com/p1MJ3qJQzU