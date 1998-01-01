Toyota анонсировала новую Corolla для российского рынка

Компания Toyota представила обновленный седан C-класса Corolla, предназначенный для российского авторынка. Отечественным покупателям будет предложена только модель с 1,6-литровым двигателям мощностью 122 лошадиных силы. Об этом сообщает телеканал RT.

Новинка будет отличаться от предшественников своими размерами. Заявлены следующие габариты: длина — 4640 миллиметров, ширина — 1780 миллиметров, а размер колесной базы — 2700 миллиметров.

Седан получит 7-дюймовую цифровую приборную панель с трехмерным эффектом и дисплей, проецирующий изображение на лобовое стекло. В машине будет установлен двухзонный климат-контроль с интеллектуальной системой управления и другими технологическими новинками.

Дата старта продаж новой Corolla в России и цены в дилерских центрах пока не известны.

Ранее Пятый канал сообщал, что Aurus объявил о предзаказе двух новых авто.