Aurus объявил дату предзаказа двух новых авто для России

Люксовые автомобили Aurus будут доступны для предзаказа меньше чем через две недели. Оформить заявку станет возможным уже 15 февраля.

Заказать можно будет две модели — лимузин Aurus Senat Limousine L700 и седан Aurus Senat S600. Известно, что прием заявок осуществляется через российских дилеров — «Авилон» и «Панавто» — сообщение с подробной информацией появилось на сайте Минпромторга.

— Заинтересованные клиенты получат возможность напрямую связаться с официальными партнерами бренда, — приводятся на портале слова главы ведомства Дениса Мантурова.

Российскому потребителю автомобили марки Aurus хорошо знакомы благодаря проекту «Кортеж». Машины, созданные для этой программы, перевозят первых лиц государства, в том числе президента России Владимира Путина.