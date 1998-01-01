Aurus объявил дату предзаказа двух новых авто для России

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Оформить предварительный заказ можно уже с середины февраля 2019-го.

Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал

Люксовые автомобили Aurus будут доступны для предзаказа меньше чем через две недели. Оформить заявку станет возможным уже 15 февраля.

Заказать можно будет две модели — лимузин Aurus Senat Limousine L700 и седан Aurus Senat S600. Известно, что прием заявок осуществляется через российских дилеров — «Авилон» и «Панавто» — сообщение с подробной информацией появилось на сайте Минпромторга.

— Заинтересованные клиенты получат возможность напрямую связаться с официальными партнерами бренда, — приводятся на портале слова главы ведомства Дениса Мантурова.

Российскому потребителю автомобили марки Aurus хорошо знакомы благодаря проекту «Кортеж». Машины, созданные для этой программы, перевозят первых лиц государства, в том числе президента России Владимира Путина

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