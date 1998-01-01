Певец и целитель! В эксклюзивном интервью программе Пятого канала «Светская хроника» исполнитель хита «Яблоки на снегу» Михаил Муромов рассказал о своем уникальном даре. Артист считает, что может лечить при помощи энергии рук.

— Вот эти поля возникают за счет движения крови, а кровь — это проводник. При движении электрического тока любого возникает магнитное поле, — поясняет артист.

Только в «Светской хронике» вы узнаете, какое заболевание победил Муромов благодаря своим способностям и что связывает артиста со знаменитой целительницей Джуной.

— У кого сильное магнитное поле, всегда вены очень напряженные. Вот у Джуны они были величиной с веревку.

Михаил утверждает, что дар начал проявляться с самого детства. И хотя Муромов не до конца понимал его силу, уже тогда он помогал людям.

— Во-первых, я всегда был тепленький. Меня всегда клали женщины в постель, особенно если в турпоходах больших или спортивных лагерях. А тепленький не просто так, а из-за того, что магнитные поля.

Особенно уникальные способности и знания пригодились в 70-е. До того, как Муромов решил заняться музыкальной карьерой, он подрабатывал массажистом.

— Я работал в бане массажистом-мойщиком. Ко мне была самая большая очередь. Я точки знаю хорошо. А поскольку есть воздействие, а когда точно знаешь, куда давить, то человек у тебя в руках.

Тогда Муромов зарабатывал приличные, по советским меркам, деньги.

— Пошли девочки, все это дороже стало, на выезде. Я подрабатывал так довольно долго. По старым фиолетовым деньгам, как я их называю, 25 рублей фиолетовые. Это от 10 до 50, а если на ночь, то бывало и 100.

Но желание творить оказалось сильнее. В 80-е Михаил превратил свою квартиру в звукозаписывающую студию и выпускал хит за хитом. Песня «Яблоки на снегу» стала первым большим успехом артиста.

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В то время, когда Муромов уже был известным певцом, ему пришлось снова обратиться к своему дару. У артиста обнаружили серьезное заболевание.

— У меня был бурсит на колене очень большой. Дошло до того, что резать, резать, резать. А я магнитиком его. Хорошим переменным магнитом поводил, поводил и убрал.

О способностях Муромова узнала целительница Джуна. Михаил признается, эта встреча стала для него знаковой. Певец смог не только узнать некоторые секреты техники Джуны, но и даже записал с ней песню.

— Был такой Слава Мостовой на телевидении. Как-то я к нему пришел перед фестивалем, и у него на столе лежали стихи, назывались «Хозяйка фестиваля». И написано «для Давиташвили». Я думаю: «Грузин какой-то что ли». Я сделал песню, и он говорит: «Пойдем, я покажу тебе, кто это такой». И повел меня к Джуне. Я ей сыграл под гитарку, он так завелась.

Михаил Муромов утверждает, свой дар он не растерял и сейчас.

— Я довольно хорошо снимаю головную боль. Автоматически просто. Даже просто подержу руку. Сильное магнитное поле.

Благодаря этому, в свои 67 лет он отлично себя чувствует, помогает людям и по-прежнему радует поклонников своими концертами.

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