Как Волочкова познакомилась с новым бойфрендом

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Михаил Борисовский рассказал «Светской хронике», что впервые встретил балерину на гастролях шесть лет назад.

Фото, видео: Пятый канал, instagram @volochkova_art

Анастасия Волочкова показала своего возлюбленного, которого скрывала несколько месяцев. Им оказался звукорежиссер театра Надежды Бабкиной Михаил Борисовский.

Ему 38 лет. То есть избранник Волочковой младше ее на пять лет. Профессиональный хореограф и музыкант. Более пяти лет работает со светской львицей как звукорежиссер. А познакомилась пара в 2013 году.

— Я работал с коллективом, скрипичным дуэтом. И так получилось, что совместные получились гастроли этого дуэта и Анастасии. И с тех пор я езжу с ней, катаюсь, — рассказал Михаил Борисовский в эксклюзивном интервью, которое дал программе Пятого канала «Светская хроника» в ноябре прошлого года.

Тогда Анастасия как раз активно публиковала в соцсетях фото своего таинственного возлюбленного в полосатых носках. Лицо бойфренда балерина тщательно скрывала. Борисовский категорически заявлял — это не его ноги!

Теперь же Волочкова призналась, что на диванах в ее доме отдыхал именно Михаил. Судя по рассказам Борисовского, отношения между ним и балериной начались еще несколько лет назад, на ее дне рождения, когда после ухода всех гостей он приобнял и поцеловал светскую львицу.

На этот раз артистка праздновала день рождения не дома, а в грузинском ресторане. На входе именинницу ждал гигантский букет с запиской от таинственного дарителя.

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Поздравить балерину пришли многие знаменитые гости. В числе первых — ее бывший возлюбленный Николай Басков. Гости завалили балерину букетами ее любимых белых роз. А натуральный блондин, помимо цветов, вручил конверт. Так что же в нем

— Мне приятно, что она в моих серьгах, которые я подарил ей на день рождения. Это черные и белые бриллианты, — рассказывает Николай Басков.

Никита Джигурда преподнес Анастасии французские коньяк и конфеты, заявив при этом, что всегда смотрел на Волочкову с вожделением.

— Если бы я был холостяком и в разводе и закончились бы отношения с Анисиной, то уверяю вас, я бы брал на абордаж богиню Волочкову.

Михаил, ни от кого не скрываясь, весело отмечал день рождения Анастасии и даже сделал фото с Николаем Басковым. Снимок нынешнего и бывшего бойфрендов Волочковой получился очень трогательным. А в разгар вечера Волочкова объявила, что обязательно выйдет замуж в этом году.

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