Продюсер Андрей Разин винит в смерти сына черную магию

Сглаз и черная магия стали причиной мистической смерти сына Андрея Разина! Известный продюсер и основатель «Ласкового мая» впервые и только для программы Пятого канала «Светская Хроника» рассказывает о злом роке, который преследует его семью. Можно ли избавиться от наваждения, как бороться с порчей и где найти силы жить после страшной потери?

— Я склонен верить, что это сглаз. Потому что исследовали смерть моего сына десять академиков и докторов наук. Три месяца исследовали все анализы, всё, что взяли, и пришли к мнению, что это внезапная остановка сердца. Острый миокардит, который бывает на один миллион случаев.

Подросток умер два года назад от остановки сердца. Причиной смерти стала перенесенная ОРВИ, которая вызвала осложнения. Но это только официальная версия врачей. На самом деле, по мнению Разина, эту ситуацию не в силах объяснить современная медицина. 20 января 2019 года парень мог бы справить совершеннолетие.

Сын Андрея Разина. Кадр из программы «Светская хроника»

Александр Разин похоронен на Троекуровском кладбище. На могиле нет таблички и привычного памятника — только яркий портрет светящегося от улыбки 16-летнего юноши, множество игрушек и цветов. Андрей Разин создал здесь домашнюю обстановку, почти как в комнате сына: принес стол, стул и даже праздничную елку.

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Продюсер винит себя в смерти сына. Считает, что слава и богатство Разина вызвали зависть у огромного количества людей. А некоторые применили против его семьи черную магию.

— Злой рок ходит, что все-таки очень много я на виду, на протяжении 35 лет. Да, мне все завидуют.

Основатель «Ласкового мая» уверен, что страшная болезнь его жены — тоже последствие сглаза. У второй супруги Разина Натальи Лебедевой был обнаружен рак крови.

— Доказано по моему случаю, что можно сглазом вызвать онкологию. Остановка клеток, которые превращаются потом в раковую опухоль. Это то, что произошло с моей женой. Это доказано было научно в институте. Навели порчу, и практически у нее образовалась лейкемия. Мы ее спасали.

Андрей Разин с сыном. Кадр из программы «Светская хроника»

Спасти же сына Разину оказалось неподвластно. Этот снимок стал последним с Сашей. Автомобили были большим увлечением подростка. Судя по фото, Александр рос скромным парнем. А мог стать наследником огромного состояния своего знаменитого отца.

Андрей Разин один из богатейших музыкальных продюсеров страны. В 25 лет он стал первым официальным советским миллионером, а потом и миллиардером. У Разина свой бизнес, серьезные суммы на счетах и до сих пор выступающая группа «Ласковый май». Все права на песни принадлежат продюсеру.

— Авторские права: один месяц — пять миллионов рублей я получаю.

Сын Александр был не единственным претендентом на империю отца. У продюсера есть второй наследник, о котором он, правда, узнал лишь в 2003 году.

— Илья воспитывался Ириной 16 лет, а потом приехал ко мне. Я пошел в суд, мы сделали генетическую экспертизу в Ставрополе, чтобы 100% было доказательство, что это мой сын.

Илья — мастер международного класса по парикмахерскому искусству, у него собственный салон. Живет в Санкт-Петербурге в купленной отцом квартире. О богатом наследстве, по словам Андрея Разина, даже не думает.

— Он сказал: «Пап, это очень хорошо, потому что всё, что ты нажил, это всё принадлежит народу, это принадлежит людям». Весь имущественный комплекс, который у меня в декларации, на миллиард 800 миллионов! Илья говорит: «Пап, не надо, это оставляй всё фанатам. Поэтому я сделал общество, передал все права этому обществу».

Андрей Разин пережил много бед и теперь знает, как избежать новых неприятностей и защитить родных.

— Много людей больных, много сглаза, много порчи, поэтому стараемся делать всё хорошо. Стараемся делать только добрые вещи, ходим в храм, все набожные, все молимся.

Продюсер верит: теперь от недоброжелателей его бережет еще и сын, который стал ангелом-хранителем. В день рождения продюсер принес на могилу Саши статуэтку в виде ангелочка.

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