Видео: экс-солистка «Красок» в ужасе от неудачных инъекций гиалуроновой кислоты

Почему прячет лицо экс-солистка группы «Краски»? Что пошло не так с ее личной жизнью и музыкальной карьерой? Почему потускнел яркий поп-коллектив? Откровенные признания артистки — в программе Пятого канала «Светская хроника».

— Мне страшно, что это может остаться на лице. Понятно, что сейчас существуют различные улучшения состояний, лазер, но все равно, понимаете, — со слезами на глазах рассказывает Ольга Гусева.

У зеркала она проводит по три часа в день. На лице — следы неудачных инъекций в салоне красоты. Десятки волдырей появились из-за чужеродного вещества: оно застыло под кожей, началось воспаление.

— До меня не донесли, насколько это серьезно. Что нельзя так долго с этим ходить.

Вместо омоложения — тяжелое гормональное лечение и реабилитация. Не исключено, что придется делать операцию. Хотя в салоне на шокирующий результат процедуры не обратили внимания, вспоминает Ольга. Сказали, что аллергия, и пообещали, что с помощью таблеток всё пройдет в считанные дни.

— Похоже было на аллергическую реакцию, потому что после биоревитализации такое бывает. Не могу сказать, что часто, но были такие случаи у нас не раз. Клиника не несет ответственности, потому что перед тем, как делать процедуру, клиент подписывает информированное согласие, — говорит Ирина Мещерякова, директор салона красоты.

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Решить вопрос представитель Ольги Гусевой предлагает без судебных заседаний. Но в клинике договариваться не намерены. Утверждают: женщина сама не соблюдала рекомендации.

— Она плюнула на всё и сказала: «Я улетаю отдыхать!» А доктор ей сказал, что две недели нельзя появляться на солнце. Врач ее ведет, она не слышит, у нее свои рекомендации, — говорят в клинике.

Не хотят по-хорошему, будет по-плохому, решила певица. И теперь она вместе со своим адвокатом готовит иск — только сумма уже намного выше. Речь идет о моральном вреде, неустойке — примерно трех миллионах рублей.

Тем временем, ситуацией заинтересовался Следственный комитет РФ и начал проверку. О скандале узнал и продюсер некогда популярной поп-группы Алексей Воронов. Но вместо слов сочувствия и поддержки шоумен обвинил свою бывшую подопечную в мошенничестве.

— Выступает с концертами под видом группы «Краски», используя наши фонограммы и наши песни. Мы боремся с ней как можем. Сейчас наши адвокаты собрали документы, чтобы подать в суд на Ольгу Гусеву. Как я понимаю, вся эта история с косметическим салоном — это очередная афера Ольги Гусевой, которая просто хочет стрясти денег с этого бедного салона, — считает продюсер группы «Краски».

А дальше — как снежный ком. К обвинениям продюсера подключилась и другая солистка «Красок», Оксана Ковалевская.

— Как я оцениваю шансы Оли на эстраде? Да никак. Как можно оценивать шансы вора? Вор должен нести наказание.

Трое против одного. Но у Гусевой проблемы не только с внешностью и карьерой. Личная жизнь давно пошла под откос.

— Сейчас у меня был другой брак — правда, гражданский. Тоже пять лет, разошлись год назад, — признается артистка.

Неудачные попытки построить семью и уход со сцены вогнал Ольгу в тяжелую депрессию, из которой она с трудом смогла выбраться. Помочь своей подруге вернуться на сцену взялся певец Шура. Он единственный, кто поддерживает Гусеву несмотря ни на что.

Когда исчезнут последствия уколов красоты, неизвестно. Пока же Ольга продолжает работу в студии. Певица говорит: ни диагноз врачей, ни злорадство коллег не заставят ее отказаться от мечты.

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