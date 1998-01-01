Видео: какие секреты скрывают телохранители российских звезд

Маха Шермат — один из первых телохранителей в отечественном шоу-бизнесе. Как и другие его коллеги, он знает о звездах больше, чем их жены, мужья и даже родители. Маха вырос в детдоме, потом занялся спортом. Молодому боксеру, а сейчас и заслуженному тренеру России в 90-е сделали предложение, от которого не отказываются.

— Николай Расторгуев, это мой бывший сосед и близкий друг, пригласил, когда создавался «Любэ», — рассказывает Шермат в эксклюзивном интервью программе Пятого канала «Светская хроника».

Спортсмен возглавил службу безопасности группы «Любэ». Несколько раз телохранитель спасал жизнь Николаю Расторгуеву.

— Последней песней у «Любэ» был «Атас!». Выскакивает человек с ножом. Потом второй. Мы не ожидали, что их будет двое. На самом деле, Коля, конечно, испугался. Он (нападавший — Прим. ред.) уже был в метре от него. Мы его конечно завалили.

За верную службу звезды шоу-бизнеса щедро благодарили своего телохранителя.

— И квартиры, и машины, всё было. И премии. Куча денег.

Основатель «Ласкового мая» Андрей Разин тоже обращался к нему за помощью. Хотя у культового продюсера и у самого был целый штат охраны.

— Полторы тысячи рублей у них была зарплата в месяц. Для сравнения: полторы тысячи рублей в месяц — это в 88-м, 87-м году. Сотрудник Комитета государственной безопасности тогда получал 220 рублей.

Более того, каждый охранник после пяти лет работы получал от Разина двухкомнатную квартиру в качестве гонорара и новый автомобиль. Но за эти деньги телохранители рисковали собственной жизнью.

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У короля эстрады Филиппа Киркорова уже много лет своя охрана, которая сопровождает его повсюду. По наблюдениям специалистов, на сцену король эстрады нередко выходит не только в эксклюзивных нарядах, но и в бронежилете.

Николай Басков тоже опасается за свою жизнь. Его круглосуточно сопровождают два секьюрити.

— Были случаи, когда реально бросались, хватали за одежду, — рассказывает оперный певец.

По данным СМИ, зарплата телохранителей Баскова около 400 тысяч рублей в месяц. Это не первые бодигарды тенора. В 2006 году, пока золотой голос России записывал в студии альбом, у него из машины пропал портфель, в котором были 50 тысяч евро, дорогое кольцо и нательный крест.

—Я сменил тогда полностью охранников и водителя, потому что мы раскрыли это преступление, но не стали говорить. К сожалению, это сделало близкое окружение, — вспоминает Басков.

Эта хрупкая женщина уже много лет работает с политиками и звездами шоу-бизнеса. Сначала она обеспечивала безопасность госслужащих, потом по состоянию здоровья, была вынуждена снять погоны. Надежда Михайлова организовала единственную в России профессиональную школу по обучению женщин-телохранителей.

О своих клиентах телохранитель должен знать абсолютно всё! Характер, привычки, подробности личной жизни и даже данные медицинской карты, чтобы вовремя оказать помощь. Марина почти полгода проходит подготовку в школе телохранителей, ведь она не раз слышала истории о причудах известных богатых людей. Телохранителям часто приходится выполнять унизительные задания.

— Я считаю, что телохранитель должен выполнять свою работу, непосредственно обеспечивать безопасность своего клиента. Убирать экскременты и носить сумки — это не наша работа. Поэтому на это есть другой персонал, — рассуждает женщина.

Маха Шермат согласен. В последние годы он и сам сталкивался со звездной болезнью клиентов! Поэтому и ушел на заслуженный отдых, который давно себе может позволить.

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