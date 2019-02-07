Украинская Рада готова подкорректировать Конституцию, чтобы вступить в НАТО и ЕС

Депутаты Верховной Рады Украины приняли закон о внесении в Конституцию поправок, согласно которым курс на вступление Незалежной в НАТО и Евросоюз является стратегической задачей страны. За принятие такого документа в четверг, 7 февраля, проголосовали 334 депутата, сообщает РИА Новости.

Как, в свою очередь, передает РБК, перед проведением голосования председатель Рады Андрей Парубий заявил, что «закон должны поддержать все патриоты».

— Закон вносит изменения в преамбулу Конституции, согласно которым парламент подтверждает европейскую идентичность украинского народа и необратимость европейского и евроатлантического курса Украины , — говорится в сообщении.

Отмечается, что теперь документ должен подписать президент Украины Петр Порошенко.

Ранее Пятый канал сообщал, что закон о внесении поправок в Конституцию был представлен в сентябре 2018 года. Тогда Порошенко выступил с просьбой поддержать его.