Пенсионер перехватил управление маршруткой после смерти водителя — видео

, 16:51 Эфирная новость 408

Шокирующий случай произошел в пригороде Иркутска в среду, 6 февраля.

Фото, видео: Пятый канал

Серьезной дорожной аварии едва удалось избежать в Иркутской области. Пассажиры маршрутки взяли на себя управление, когда водителю стало плохо за рулем. Все произошло в городе Шелехове. На кадрах с камер наблюдения видно, как микроавтобус начинает уводить на встречную полосу.

Один из пассажиров в этот момент уже собирался выходить и потому сел ближе к водителю. Когда машину стало заносить, мужчина не раздумывал, что делать.

— Когда я взглянул на водителя, он уже закинул голову. Я понял, что ему плохо. Одной рукой я схватил за руль, потому что мы уже почти вышли за дорогу, — рассказал он.

Совместными усилиями пассажирам удалось остановить автобус, после чего они вызвали пожарных и скорую. Но 63-летнего водителя спасти уже не удалось, он скончался. Все остальные, кто находился в маршрутке, не пострадали.

Ранее Пятый канал сообщал, что жертвами страшной аварии во Владимирской области стали три человека.

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