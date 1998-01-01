Три человека погибли в страшной аварии во Владимирской области

Жертвами смертельной аварии во Владимирской области стали три человека, еще шестеро получили ранения и оказались в больнице. Речь идет о водителе и пассажирах микроавтобуса Mercedes, который столкнулся на ночной дороге с «КАМАЗом».

По информации ТАСС, водитель грузовика не справился с управлением и наехал на отбойник, а двигавшийся следом микроавтобус с 14 пассажирами не успел затормозить. После страшного удара Mercedes перевернулся.

Движение транспорта на 214-м километре федеральной автодороги М-7 «Волга» частично затруднено. На месте ДТП работают сотрудники полиции. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее Пятый канал сообщал, что четыре человека погибли при столкновении маршрутки и лесовоза под Иркутском.