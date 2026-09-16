Самокат раздора: мужчина ударил подростка в московском метро

Мужчина ударил подростка в московском метро из-за самоката

В московском метро мужчина ударил подростка по лицу. Об этом сообщила пресс-служба МВД России по Москве на своем официальном сайте.

«На платформе станции метро „Таганская“ Таганско-Краснопресненской линии между мужчиной и подростком произошел конфликт из-за того, что несовершеннолетний задел гражданина самокатом. Злоумышленник нанес оппоненту один удар в область лица, после чего скрылся», — уточнил начальник Управления информации и общественных связей МВД России по Москве Владимир Васенин.

Мужчину задержали. Напавшим оказался ранее неоднократно судимый житель Московской области. Вину свою он признал. Злоумышленник заявил, что ударил несовершеннолетнего, потому что тот наехал на него самокатом.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье «Побои». Мужчине уже избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

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