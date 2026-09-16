«Малышка и кабанчик!» — Павел Воля и Ляйсан Утяшева показали подросших детей

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 42 0

Супруги отправились в путешествие вместе с 13-летним сыном Робертом и 11-летней дочерью Софией.

Фото, видео: © РИА Новости/ Рамиль Ситдиков;Telegram/ Павел Воля / pvolya; 5-tv.ru

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Павел Воля и Ляйсан Утяшева показали подросших детей

Шоумен Павел Воля и гимнастка Ляйсан Утяшева поделились кадрами семейной поездки в Калининград, где показали подросших детей. Супруги отправились в путешествие вместе с 13-летним сыном Робертом и 11-летней дочерью Софией. Об этом сообщило 7Дней.ru.

Пара долгое время не раскрывала внешность наследников, объясняя это желанием защитить детей от лишнего внимания. Однако на этот раз пара опубликовала видео с прогулки, в котором поклонники смогли увидеть повзрослевших Роберта и Софию.

«На этот раз прилетели в Калининград всем семейством. Как быстро растут дети!» — написал Воля.

Особое внимание родителей привлекла разница в росте между детьми. Павел Воля с юмором отметил, что сын заметно выше младшей сестры.

«Как так получается? Малышка и кабанчик!» — пошутил телеведущий.

В ответ Ляйсан Утяшева заговорила о будущем и в шутливой форме упомянула внуков, отметив, как быстро взрослеют дети. Такое замечание вызвало эмоциональную реакцию Воли — он попросил супругу не торопить события.

Во время поездки супруги также запланировали культурную программу. После перелета они решили немного отдохнуть: Воля отправился в бассейн под открытым небом, а Утяшева рассказала о впечатлениях от местного воздуха.

Павел Воля и Ляйсан Утяшева поженились в 2012 году. Через год у пары родился сын Роберт, а в 2015 году появилась дочь София. Супруги рассказывали, что дети занимаются спортом, изучают английский язык и любят читать. По словам родителей, у Роберта больше выражены способности к математике, а София проявляет творческие интересы и занимается музыкой. Ляйсан Утяшева также не раз говорила о желании стать мамой в третий раз.

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«Малышка и кабанчик!» — Павел Воля и Ляйсан Утяшева показали подросших детей

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