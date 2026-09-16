Прыгает по лужам и смеется: Меган Маркл заявила о любви к Великобритании

Меган Маркл заявила о любви к Великобритании

Меган Маркл выразила теплые чувства к Великобритании после переезда из США со своим мужем, принцем Гарри. Об этом сообщило Metro.

Супруга принца Гарри опубликовала в социальной сети трогательные кадры, на которых она запечатлена радующейся британской погоде и прыгающей по лужам. Это видео стало своеобразным символом начала новой главы в жизни семьи герцогов Сассекских.

Переезд состоялся около двух недель назад, и, по данным инсайдеров, пара уже активно занимается адаптацией. Дети супругов, семилетний Арчи и пятилетняя Лилибет, уже пошли в британскую школу.

Источники, близкие к окружению Гарри и Меган, подчеркивают, что пара чувствует себя по-настоящему счастливой. Сама герцогиня отметила, что их переезд из США произошло буквально за одну ночь.

Шесть лет назад пара официально сложила с себя обязанности работающих членов королевской семьи. После переезда в США в 2020 году принц Гарри и Меган Маркл рассчитывали выстроить независимую публичную карьеру и финансовую модель: они заключили крупные контракты с Netflix и Spotify, запустили собственные проекты и бренд.

Однако не все инициативы оказались успешными — ряд шоу и подкастов не оправдал ожиданий по рейтингам и охватам, а отдельные бизнес‑начинания свернули, из‑за чего у пары возникали сложности с балансом доходов и расходов.

Параллельно супруги сталкивались с трудностями в медийном поле и построении репутации. Их нередко критиковали за публичные высказывания о королевской семье, а в прессе регулярно появлялись сообщения о кадровых проблемах в команде и разногласиях по поводу дальнейших планов.

На этом фоне периодически усиливались слухи о напряженности в отношениях супругов.

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