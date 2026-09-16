«Привилегии малыша»: почему младшие дети более свободные, а старшие зажатые

Психолог Решетов: младшие дети часто менее ответственны из-за отношения взрослых

Часто старшие дети в семье более ответственные, но зажатые, а младшие, напротив, более легкие и свободные. О причинах таких различий 5-tv.ru рассказал психолог, доктор педагогических наук Павел Решетов.

Эксперт пояснил, что многое зависит от самой личности ребенка, однако и отношение родителей оказывает сильное влияние на формировании характера человека. Для многих детей появление младших становится настоящим стрессом, особенно если родители не подготовили ребенка к предстоящим переменам.

«Старший ребенок, когда он появляется на свет, он зачастую единственный, неповторимый, уникальный. Вокруг него все прыгают, пляшут, окружают вниманием. <…> И вот появляется брат. Травма? Еще какая! Потому что, во-первых, появляется новый человечек, и зачастую родители переключаются полностью на ребенка, особенно мама, что, в общем-то, естественно. И нарушаются ожидание ребенка. Он ждет одного, а получает другое», — объяснил специалист.

Он добавил, что на нехватку внимание накладывается и изменившееся отношение взрослых. Ребенок начинает слышать фразы вроде: «Ну он же маленький». Тогда старший сам начинает вести себя как маленький, он хочет вернуть «привилегии малыша».

Кроме того, многие родители начинают перекладывать ответственность за второго ребенка на старшего, в то время как он взять эту ответственность в силу возраста не готов.

«Часто старшие в семье — это своеобразные „пестунишки“, как бывает у медведей, когда ребенок, скажем так, рожденный в прошлом году, помогает маме в воспитании медвежат этого года. То есть вот этот „пестунишка“, который не оторвался от мамы, он зачастую несет такую функцию заботы о малышах. И мы вот в такого же пестунишку превращаем старшего ребенка, когда он зачастую совершенно к этому не готов», — отметил психолог.

Специалист советует взрослым грамотно распределить обязанности. Путь отец начнет больше внимания уделять старшему, так как мама вынуждена больше времени проводить с младшим. Но и женщинам не стоит забывать про первенцев и по возможности уделять внимание и им.

Младшие дети, видя отношение, когда старшего просят во всем уступать, помогать, делиться, оправдывая все это той же фразой про маленького, начинают этим пользоваться.

«Младшие очень часто начинают манипулировать, они начинают провоцировать старшего на какое-либо действие. <…> Мы становимся очень часто на сторону именно младших, мотивируя, что старший должен все понимать. И уж тем более, если в ход идет термин „ну ты же взрослый“ по отношению к малышу не важно, что ваш ребенок старше, может быть взрослее там даже на пять, шесть, семь лет. Он все равно ребенок, он маленький, он не может быть взрослым априори», — подчеркнул Решетов.

Он добавил, что нужно четко понимать: первенцы лишь старшие, а не взрослые. Это очень важно, чтобы была возможность сформировать хорошие отношения между детьми и избежать напряженности.

Однако в тоже время младшие часто сталкиваются с чувством «догоняющего» старшего. Они постоянно себя с ним сравнивают по умениям, по навыкам, по дисциплинированности. Особенно ярко это проявляется, если первый ребенок сам по себе более спокойный.

При этом младшие любят перекладывать ответственность на старших. У них может развиваться недостаток самоконтроля и дисциплины и даже формироваться зависимость от брата или сестры.

Кроме того, дисбаланс отношений взрослых к детям может стать причиной конфликта между первенцами и младшими. Также он способен сформировать чувство недолюбленности у старших. Все это способно сохраниться с человеком даже во взрослом возрасте.

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