Правительство РФ выделит 20 миллиардов рублей на создание бесперебойного рунета

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Однако Счетная палата не поддержала законопроект об устойчивом рунете.

Фото: www.globallookpress.com

Правительство РФ выделит 20 миллиардов рублей на реализацию законопроекта об автономном интернете. Как пояснил автор документа сенатор Андрей Клишас, в первую очередь речь идет о создании при Роскомнадзоре центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования, сообщает РИА Новости.

Этот новый механизм будет оценивать потенциальные для функционирования рунета угрозы, исходящие из-за рубежа. Центр должен будет обеспечивать доступность связи на территории России при любых экстраординарных ситуациях, а также координировать усилия операторов в подобных ситуациях.

При этом в официальном отзыве Счетной палаты РФ отмечается, что ведомство не поддерживает законопроект об устойчивом рунете.

Ранее депутаты Госдумы планировали принять этот документ во вторник, 12 февраля.

Как сообщал Пятый канал, в Минкомсвязи поддержали проект закона об автономном интернете в России.

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