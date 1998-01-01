В США заявили о «частично успешном» испытании российского супероружия

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Американское издание сообщает, что РФ якобы осуществила пробные пуски ракеты «Буревестник» с неограниченной дальностью полета 29 января.

Фото: www.globallookpress.com

Американское издание The Diplomat рапортует, что Россия испытывает супероружие — сверхдальнюю ракету «Буревестник» с ядерной боевой частью. В публикации испытания называют «частично успешными», издание ссылается на источники в американском правительстве, сообщает сайт URA.RU.

По информации The Diplomat, пробные пуски якобы происходили 29 января на полигоне в Астраханской области.

Испытания «Буревестника» Минобороны показало летом прошлого года. На видеозаписи продемонстрирован пуск ракеты, а также ее сборка.

«Буревестник» — российская крылатая ракета с неограниченной дальностью. По информации «Коммерсантъ», разработкой «Буревестника» занимается ОКБ «Новатор».

Ранее Пятый канал рассказывал об условиях по ДРСМД, которые выдвинуло Минобороны РФ.

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