«Непризывные» заболевания: кого не возьмут в армию в 2026 году

При ряде проблем со здоровьем можно получить освобождение от срочной службы в Вооруженных силах России. В полный перечень «непризывных» болезней входят заболевания самых разных органов и систем организма в зависимости от их тяжести. Подробнее об ограничениях по здоровью при приеме в армию в 2026 году — в материале 5-tv.ru.

В пункте 2 статьи 5.1 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» они разделены на пять соответствующих степеней — от «А», то есть полностью годен, до «Д» — не годен. Категория «А» означает годность к военной службе без ограничений по роду войск. «Б» — годен к военной службе с незначительными ограничениями, «В» — имеет серьезные проблемы со здоровьем, подлежит призыву только в военное время, «Г» — временная отсрочка, «Д» — не годен.

Заболевания глаз

Есть перечень ограничений по зрению — близорукость, дальнозоркость и астигматизм. Так, при близорукости от −6,0 до −12,0 диоптрий на любом глазу мужчине дают категорию «В» — ограниченно годен.

Кроме того, освобождение дает такое глазное расстройство преломления, как астигматизм: при разнице преломляющей силы более 4,0 диоптрий гражданина признают ограниченно годным, а при астигматизме свыше 6,0 диоптрий — негодным к службе.

Плоскостопие

При выраженном искажении стопы и при других видах деформации молодой человек может быть полностью освобожден от службы в армии. Но в большинстве случаев это заболевание дает категорию годности «В».

Однако продольное или поперечное плоскостопие I степени не является основанием для освобождения от призыва.

Позвоночник

Еще одно непризывное заболевание — сколиоз, или искривление позвоночника. Он относится к числу наиболее распространенных заболеваний опорно-двигательного аппарата. При наличии незначительной степени искривления гражданина не могут признать абсолютно годным к армейской службе, однако при определении категории будут учитывать, как угол деформации, так и то, в каких симптомах проявляется заболевание.

Конкретная степень сколиоза определяется в зависимости от глубины изгиба. I степень — от 1 до 10 градусов, II степень — 11-25 градусов, III степень — 26 — 50 градусов, IV степень — более 50 градусов.

Болезни сердца и сосудов

Освобождением служат также патологии сердечно-сосудистой системы, в частности, высокое артериальное давление и гипертония. Так, при гипертонической болезни 1 степени призывнику могут дать категорию «А» или «Б». Кроме того, при гипертониях 2 или 3 стадий присваивается категория «В» либо «Д».

Избыток или недостаток веса

Кроме того, важным критерием является недобор или перебор веса. Так, в 13 и 86 статьях перечня дается ответ на вопрос о том, с каким весом гражданина не допускают в армию. Для освобождения подходит как недостаточный, так и избыточный вес. Во всех случаях призывника оценивают по индексу массы тела.

Непригодными к службе в армии признают граждан с III степенью ожирения, если у них есть сопутствующие патологии. К категории «В» относят граждан с аналогичной степенью выраженности заболевания, однако без сопутствующих недугов, или если функции организма нарушены незначительно.

В том случае, если гражданину поставили алиментарное ожирение I или II степени, ему присваивают категорию «А» или «Б». Кроме того, категорию «В» присваивают гражданам с недостаточным физическим развитием — таковым считается вес менее 45 килограмм при росте менее 150 сантиметров.

Кожные болезни

Противопоказание к службе есть при определенных кожных заболеваниях. Так, освобождение от призыва можно получить с атопическим дерматитом, крапивницей, экземой и псориазом. При этом решение во многом будет зависеть от степени и масштабов поражения. Категорию «Д» присваивают гражданам в том случае, если заболевание с трудом поддается лечению, а проявления затрагивают более 10 процентов поверхности тела.

Желудок и кишечник

Кроме того, можно получить освобождение при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Противопоказанием служит язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, которая взывают серьезные нарушения в организме — с ней можно получить категорию «Д». Если же заболевание протекает в более легкой форме, присваивается категория «В».

Зубы

Учитывая особенности армейского питания, плохое состояние зубов тоже может частично помешать несению воинской службы. Гражданина признают ограниченно годным в том случае, если у него недостает более десяти зубов в пределах одной челюсти. Если же отсутствует восемь коренных зубов на одной челюсти, комиссия присваивает категорию «В».

Онкология

Безусловным освобождением от несения службы являются раковые заболевания. Любые злокачественные новообразования, независимо от того, где именно они находятся, служат основанием для признания человека негодным к военной службе. Кроме того, категорию «Д» можно получить и при выявлении доброкачественных опухолей.

Диабет и другие патологии эндокринной системы

В перечень «непризывных» болезней также включены патологии эндокринной системы. Это сахарный диабет, а также тяжелые органические поражения щитовидной железы, гипофиза и надпочечников.

Опорно-двигательный аппарат

При болезнях мышц и костей также можно получить освобождение от службы. В список входит артрит, если он уже вызвал в организме стойкие нарушения, наличие в конечностях искусственного сустава, либо нестабильность одного из крупных суставов, некроз или артроз и другие патологии. Туда же относится отсутствие или серьезная деформация кисти, стопы или пальцев.

Мочевыделительная и половая система

Граждане, столкнувшиеся с тяжелыми урологическими и репродуктивными заболеваниями, тоже могут получить освобождение от службы. Прежде всего, речь о тяжелых хронических заболеваниях почек, цистите и мочекаменной болезни.

Психические расстройства

Не годными к службе признаются граждане с органическими психическими расстройствами, шизофренией и шизотипией, ПТСР, расстройствами личности и психозами, вызванными употреблением наркотиков.

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