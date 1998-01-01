Видео: Как сосульки сбивают вместе с трубами в Санкт-Петербурге

Изумленные петербуржцы сняли на видео, как рабочие сбивают с крыши здания сосульки, а вместе с ними и водосточные трубы. На ролике, который появился на странице группы «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети ВКонтакте, видно, как мужчины с ломами расшатывают заледеневшую конструкцию, пока она не обрушивается вниз, а затем переходят к следующей.

— Все. Почистили фасад от сосулек, от водосточных труб. Если надо будет удалить крыши, обращайтесь, — иронично комментирует происходящее голос за кадром.

Ранее Пятый канал рассказывал, что в Санкт-Петербурге обнаружена сосулька длиной с семиэтажный дом. А во вторник, 5 февраля, глыба льда, упавшая с крыши Химико-фармацевтического университета, убила студента.