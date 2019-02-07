Объявлен российский участник «Евровидения-2019»

На конкурс «Евровидение-2019» в Тель-Авив от России поедет Сергей Лазарев. Об этом было объявлено в эфире телеканала «Россия 1».

Международный песенный конкурс «Евровидение-2019» пройдет с 14 по 18 мая в Израиле.

Слухи о том, что певец является главным претендентом на участие в международном конкурсе была озвучена еще несколько месяцев назад. Ранее Лазарев уже принимал участие в этом конкурсе в 2016 году и занял третье место.

В основном бронза российскому артисту досталась, благодаря голосам зрителей, а вот жюри поставили исполнителю невысокие баллы.

Ранее Пятый канал рассказывал о подробностях подготовки Сергея Лазарева к «Евровидению». Так сообщалось, что якобы автором песни для Лазарева станет Филипп Киркоров, которому будут помогать Димитрис Контопулос, Ральф Чарли и Джон Баллард. Кроме того стало известно, что российский певец запланировал большой перерыв в графике гастролей на время подготовки к шоу.