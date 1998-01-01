Путин обсудил с главой BP перспективы дальнейшего сотрудничества

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Президент России провел встречу с главным исполнительным директором ВР Робертом Дадли, на которой обсудил перспективы работы британской компании на российском рынке.

Фото, видео: ТАСС/Михаил Климентьев, Пятый канал

Владимир Путин принял в Кремле, 7 февраля, главу нефтегазовой корпорации British Petroleum — Роберта Дадли. Его компания — один из крупных инвесторов в нашу экономику. Свыше 17 миллиардов долларов вложений. На российском рынке — ВР уже 30 лет, пять из которых плотно сотрудничает с Роснефтью.

— Мы рассматриваем вас как надежного, стратегического нашего партнера, всегда помогали в вашем бизнесе в России, намерены так поступать и в дальнейшем, — сказал Владимир Путин.

— Господин Президент, в 2018 году Роснефть достигла прекрасных результатов. Вошла в десятку крупнейших нефтегазовых компаний по всему миру. Мы, ее акционеры, смогли увеличить наш денежный поток более чем в четыре раза, — рассказал Роберт Дадли.

В завершение, Дадли поблагодарил российского президента за встречу.

Ранее Пятый канал рассказывал, что Путин обсудил с ректором петербургского Политеха взаимодействие науки и производства.

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