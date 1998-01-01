Водителей смогут наказывать на основании видео от «народных инспекторов»

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Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о «народных инспекторах», который позволит участникам дорожного движения сообщать в ГИБДД о нарушении ПДД, прислав видео или фото.

Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал

Скрывшись с места ДТП — теперь можно попасть в тюрьму.

Госдума, 7 февраля, в первом чтении ужесточила ответственность для водителей-нарушителей. Если сейчас за такое максимум — лишат прав или арестуют на 15 суток, то в скором будущем — уголовная ответственность и срок до девяти лет.

Для виновников мелких ДТП — тоже осложняется жизнь. Теперь следить за ними может каждый.

А фото или видео со смартфона будет достаточно, чтобы нарушителя оштрафовали.

Проехал, допустим, водитель на красный свет. А кто-то взял и случайно снял это. Потом зашел в специальное приложение в телефоне и выложил компромат.

Одна оговорка, чтобы сделать это, нужно иметь аккаунт на Госуслугах. Далее заявку рассматривают в ГИБДД и выписывают штраф.

В списке возможных жалоб — проезд на красный свет, поворот «не туда» на перекрестке, неправильный обгон, и конечно, случаи, когда автомобилист не пропустил пешехода.

Вот в Казани и Москве, где проект уже несколько лет работает экспериментально, разрешается фиксировать еще неправильную парковку. Так там люди отводят душу. В столице за три года полтора миллиона фотографий прислали. Поскольку это нельзя делать анонимно, огромное количество соседей испортили друг с другом отношения.

Ранее Пятый канал рассказывал, что переход на уменьшенные и совмещенные знаки планируется завершить после успешного эксперимента в пяти российских регионах.

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