Адвокат Марии Бутиной рассказал, когда ее могут выпустить из тюрьмы США

Американский суд может вынести приговор россиянке Марии Бутиной в марте. После этого ее, возможно, освободят. Об этом в четверг, 7 февраля, заявил адвокат Бутиной Роберт Дрисколл.

— Она рассказывает правительству то немногое, что она знает. Мы рассчитываем, что приговор будет в следующем месяце, — цитируют защитника «Известия».

Однако дату начала процесса Дрисколл пока назвать не смог.

Как ранее сообщал Пятый канал, студентка Американского университета Вашингтона, уроженка Барнаула Мария Бутина была арестована в столице США 15 июля 2018 года за нарушение американского закона об иностранных агентах. В декабре Мария пошла на сделку со следствием. По законам Штатов 30-летней россиянке грозит до пяти лет тюрьмы, либо штраф в размере до 250 тысяч долларов. Однако реальный срок может составить до полугода, и после этого она должна быть депортирована на родину.