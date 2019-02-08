Адвокат Марии Бутиной рассказал, когда ее могут выпустить из тюрьмы США

, 4:07 9

Роберт Дрисколл рассчитывает, что приговор россиянке, обвиняемой в работе незарегистрированным иностранным агентом в США, огласят в марте.

Фото: www.globallookpress.com

Американский суд может вынести приговор россиянке Марии Бутиной в марте. После этого ее, возможно, освободят. Об этом в четверг, 7 февраля, заявил адвокат Бутиной Роберт Дрисколл.

— Она рассказывает правительству то немногое, что она знает. Мы рассчитываем, что приговор будет в следующем месяце, — цитируют защитника «Известия».

Однако дату начала процесса Дрисколл пока назвать не смог.

Как ранее сообщал Пятый канал, студентка Американского университета Вашингтона, уроженка Барнаула Мария Бутина была арестована в столице США 15 июля 2018 года за нарушение американского закона об иностранных агентах. В декабре Мария пошла на сделку со следствием. По законам Штатов 30-летней россиянке грозит до пяти лет тюрьмы, либо штраф в размере до 250 тысяч долларов. Однако реальный срок может составить до полугода, и после этого она должна быть депортирована на родину.

Читайте также

Только в нашей группе ВКонтакте!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

4:07
Адвокат Марии Бутиной рассказал, когда ее могут выпустить из тюрьмы США
3:46
Минобороны РФ призвало США уничтожить не соответствующее ДРСМД вооружение
3:24
Криминалисты подтвердили, что со дна Ла-Манша поднято тело Эмилиано Сала
3:03
Кандидат на пост президента РФС Дюков пообещал развивать детский футбол
2:45
Путин обсудил с главой BP перспективы дальнейшего сотрудничества
2:28
Видео последствий драки с перестрелкой в Ростове-на-Дону
2:05
Борьба с сосульками: Кто отвечает за чистку крыш от снега
1:36
Такси и маршрутка столкнулись у метро «Московская» в Санкт-Петербурге
1:15
Сугробы-рекордсмены: Высота снежного покрова в Петербурге достигла полуметра
0:52
Пригожин не согласен с выбором российского представителя на «Евровидение-2019»
0:37
Ученые: Климатический хаос вскоре охватит земной шар
0:36
Склад с автомобилями полыхает в Кургане — видео
23:53
Объявлен российский участник «Евровидения-2019»
23:38
Видео: Как сосульки сбивают вместе с трубами в Санкт-Петербурге
23:24
Назад в 90-е: Правоохранители проверяют информацию о перестрелке в Ростове-на Дону
23:13
Собчак побывала на премьере спектакля Константина Богомолова «Теллурия»
22:57
Призер международных турниров по боксу убит в Белгороде
22:43
Децла стали слушать в 150 раз чаще после его смерти
22:29
В США заявили о «частично успешном» испытании российского супероружия
22:14
Макрон не приедет к Меркель в знак протеста против «Северного потока — 2»

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Стань своим на Пятом!

В сентябре 2018 года на Пятом канале стартовал уникальный квест по мотивам любимого миллионами зрителей детективного телесериала «Свои».

5-tv.ru

Цифры дня

Московские телезрительницы верны Своим!

Детектив «Свои» уверенно лидирует в столичном телеэфире. 28 января, в понедельник, Пятый традиционно занял первое место с долей 11,7% в аудитории «Женщины 25-59» среди всех федеральных каналов.

Для рекламодателей

Пресса о компании

Федеральный канал научит нас быть богатыми, счастливыми и здоровыми

Пятый канал запускает новый проект «Загадки подсознания».

5-tv.ru

Реклама