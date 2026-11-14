Залысины взяли свое: бывший Бородиной решился на пересадку волос

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист Эксклюзив 18 0

Михаил Терехин появился на премии «ДоброХот» с обновленной прической. Адвокат признался, что процедура прошла практически безболезненно и результат его порадовал.

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Два месяца назад адвокат Михаил Терехин пересадил волосы из-за залысины

Два месяца назад адвокат Михаил Терехин сделал пересадку волос. Об этом бывший возлюбленный телеведущей Ксении Бородиной рассказал корреспонденту 5-tv.ru на церемонии вручения премии для добрых людей «ДоброХот», где он появился с новой прической.

«Все косметологические процедуры проводятся для того, чтобы предотвратить что-то. У меня как таковых проблем не было. Но уже такие небольшие задаточки были. Поэтому я просто решил сделать некие превентивные меры», — поделился Терехин.

Затем Михаил добавил, что под задаточками он имеет в виду залысины.

«Все-таки 47 лет скоро», — отметил экс-возлюбленный Ксении Бородиной.

Также Терехин рассказал, что пересадку волос он сделал два месяца назад. Все прошло хорошо. Побочные эффекты его не беспокоят, а саму процедуру адвокат назвал практически безболезненной.

«Если честно, я ожидал, что процедура будет еще более болезненной. Терпимо. Красота, как говорится, требует жертв», — добавил Михаил.

Результатом Терехин доволен.

«Посмотрите, какие у меня шикарные волосы», — резюмировал Михаил.

В 2026 году Михаил Терехин стал участником популярного реалити-шоу «Мастер игры» на федеральном канале. Вместе с ним в команде была певица Анна Седокова. В кадре знаменитости открыто друг с другом флиртовали. Терехин смог одолеть своих противников и выйти в финал. Однако победа в шоу обернулась для него личной драмой. После завершения съемок он расстался с матерью своей дочери, врачом-диетологом Лилией Воронковой. Причина — заигрывания с Седоковой.

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