Гордон прошлась катком по Самойловой после откровений дочери Джигана

Юрист Екатерина Гордон упрекнула блогера Оксану Самойлову за интервью Собчак

Публичные интервью детей во время семейного конфликта могут навредить им. Об этом юрист Екатерина Гордон сказала корреспонденту 5-tv.ru на церемонии вручения премии для добрых людей «ДоброХот», комментируя ситуацию, которая развернулась вокруг рэпера Джигана и его бывшей жены, блогера Оксаны Самойловой.

«С Джиганом и Оксаной есть одна очень большая проблема. Если ты и твои дети стали жертвой насилия, то есть совершенно конкретные правовые алгоритмы, как с этим бороться. То есть мы пишем заявление. Если дело касается детей, то в прокуратуру. Там детей должны опросить с помощью специалистов. Мы должны разобраться, что действительно произошло», — сказала Гордон.

Екатерина добавила, что, когда вместо конкретных юридических действий возникает исключительно интервью, то появляются вопросы. Более того, юрист высказалась и об участии в съемке старшей дочери Оксаны и Джигана Ариелы.

«Бледную девочку, подростка, некрасивую, не накрашенную, сажают перед камерами, дабы вызвать у большой аудитории сочувствие. В этом есть что-то неверное», — сказала правозащитница.

По словам Гордон, ей, в первую очередь, жаль Ариелу, так как ее одноклассники, друзья будут смотреть это интервью.

«Пройдут года, мы не знаем, как сложится судьба, но вот это интервью, где зеленого цвета подросток рассказывает, что папа плохой, оно останется навсегда», — добавила Екатерина.

В конце сентября 2025 года Оксана Самойлова дала большое интервью. В нем блогер откровенно рассказала о многолетних проблемах в браке, психологическом и физическом насилии, угрозах расправы со стороны бывшего супруга и о том, что она собирается подать иск об ограничении Джигана родительских прав. Рэпер, в свою очередь, настаивает на том, что он хороший отец и никогда не подвергал опасности своих детей.

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