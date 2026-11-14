КНДР впервые с 1948 года изменила пропорции государственного флага

Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) впервые за 78 лет изменила пропорции государственного флага. Об написало издание Yonhap со ссылкой на официальный сайт КНДР.

Теперь соотношение высоты флага к его ширине составляет 1 к 1, 65, заменяя предыдущее соотношение 1 к 2. Поправки уже внесены в конституцию КНДР.

В официальном заявлении правительства Республики сказано, что изменения произошли из-за того, что высший руководитель КНДР Ким Чен Ын стремится создать собственный стиль управления и национальную идентичность. При этом он хочет сохранить традиции предков.

Несмотря на изменение размера флага, его общий дизайн остался прежним. Так, широкая красная полоса находится в центре, узкие белые полосы над ней и под ней, а синие полосы над и под белыми. Также на своем месте осталась и пятиконечная звезда в белом круге.

Красная полоса на флаге КНДР символизирует кровь, пролитую борцами против Японии, белый круг и две белые полосы — верность народа лидеру страны, а две синие полосы — революционный дух народа, борющегося за мир, дружбу и единство во всем мире.

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