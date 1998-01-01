Скончался новосибирский экс-министр Михаил Жиганов

Бывший министр региональной политики Новосибирской области Михаил Жиганов скончался в возрасте 69 лет, ночью, 8 февраля.

Как стало известно Пятому каналу, Жиганов находился в командировке в Москве и остановился в одном из местных отелей. По словам администратора, поздно вечером, 7 февраля, он подошел на ресепшн и попросил таблетки от болей в сердце. Затем ему вызвали «скорую», но прибывшие на место медики не смогли его спасти.

Михаил Жиганов оставил должность министра в начале 2016 года. Затем, до 2017 года, работал руководителем администрации губернатора и правительства. Жиганов был награжден орденом Почета от президента Владимира Путина «За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу».

Ранее Пятый канал сообщал о смерти главы департамента региональной безопасности Москвы Владимира Черникова.