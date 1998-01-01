Уголовное дело возбуждено по факту ДТП с автобусом вахтовиков в Кузбассе

Управление Следственного комитета по Кемеровской области возбудило уголовное дело по факту аварии с автобусом вахтовиков в разрезе «Распадский», в которой погибли шесть человек, сообщили в региональном СК.

Дело квалифицировали по статье «Нарушение правил при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Следователи устанавливают, был ли исправен служебный автобус, в котором ехали рабочие. Кроме того, будет установлено, проходил ли водитель медицинское освидетельствование перед выездом.

В результате опрокидывания автобуса с 22 горняками в разрезе «Распадский» под Междуреченском погибли шесть человек, 16 пострадали.