Уголовное дело возбуждено по факту ДТП с автобусом вахтовиков в Кузбассе

, 8:23 Эксклюзивное видео 196

Следователи устанавливают обстоятельства аварии под Междуреченском.

Фото, видео: Пятый канал

Управление Следственного комитета по Кемеровской области возбудило уголовное дело по факту аварии с автобусом вахтовиков в разрезе «Распадский», в которой погибли шесть человек, сообщили в региональном СК.

Дело квалифицировали по статье «Нарушение правил при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Следователи устанавливают, был ли исправен служебный автобус, в котором ехали рабочие. Кроме того, будет установлено, проходил ли водитель медицинское освидетельствование перед выездом.

В результате опрокидывания автобуса с 22 горняками в разрезе «Распадский» под Междуреченском погибли шесть человек, 16 пострадали.

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