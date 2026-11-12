Путин отметил успехи на гуманитарном треке по Украине

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 26 0

Президент России встретился с представителями США в Кремле.

Фото, видео: Reuters/Head of the Office of the Presid; 5-tv.ru

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Президент России Владимир Путин отметил успех на гуманитарном треке по Украине. Об этом российский лидер сообщил на встрече в Кремле со спецпосланником США Стивом Уиткоффом и зятем главы Белого дома Джаредом Кушнером.

На этой встрече в представители Соединенных Штатов и России обсудят итоги переговоров в Абу-Даби. Путин отметил, что в ходе переговоров в Абу-Даби были достигнуты договоренности о новом обмене пленными. В ОАЭ наша делегация целенаправленно поднимала гуманитарную тему и занималась этим вопросом.

«Я знаю, что как минимум на одном треке у нас есть результат положительный, это на гуманитарном треке, обмен удерживаемых лиц обеих сторон. И вот намечается еще один крупный шаг по этому направлению», — уточнил президент РФ.

Также российский лидер попросил передать президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу благодарность за помощь в организации контактов между РФ и Украиной. 

В Абу-Даби делегации встречались 10 и 11 ноября. Там, кроме представителей Штатов и России, присутствовали и украинцы. На этих переговорах обсуждались вопросы безопасности, гуманитарные инициативы и возможные механизмы урегулирования украинского конфликта. После Москвы Уиткофф и Кушнер отправятся в Дублин, где проведут переговоры с главой киевского режима Владимиром Зеленским.

После встречи с представителями США Владимир Путин планирует принять участие еще в двух важных мероприятиях: заседание президентского совета по физической культуре и спорту, а также оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности.

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