Соцсети захватывает видео, «приносящее физическую боль» — проверьте сами

, 15:27 Видео 280

По словам пользователей, после просмотра ролика у них резко ухудшается самочувствие.

Фото, видео: YouTube / Web video_2, www.globallookpress.com

Видео, якобы способное принести физическую боль, стало расходиться по сети. На ролике показаны белые линии, прорезающие черный фон. Всего оно длится 30 секунд.

По словам пользователей, после просмотра этого видео им действительно становится плохо. Одни испытывают сильную головную боль и нехватку кислорода, а другие страх и даже дрожь в конечностях. Однако традиционно нашлись и те, кто назвал все перечисленные ощущения «самовнушением», а автора ролика «хайпожором».

Ранее Пятый канал рассказывал о вирусном видео, где отец тащит дочь по полу. 

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