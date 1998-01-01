Удобненько: В сети становится вирусным видео, на котором отец тащит дочь по полу

В сети набирает популярность видео с девочкой, которую отец тащит по полу за капюшон куртки.

Действие вирусного ролика происходит в международном аэропорту Даллеса. В кадре мужчина с совершенно невозмутимым видом тянет за собой девочку вдоль багажного транспортера. По видеокадрам непонятно: ребенок таким своим поведением выражает протест против путешествия или просто устал, а папа не нашел ничего оригинальнее как «прихватить» неожиданный живой багаж за капюшон куртки.

Впрочем, видно, что девочка точно не бьется в истерике. Напротив, с поистине буддистским спокойствием ребенок позволяет себя транспортировать, сложив руки на груди.

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