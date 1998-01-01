Специалисты рассказали об опасности выпуска на волю касаток и белух

В Приморье не утихают споры вокруг касаток и белух, которых содержат в бухте Средняя. Зоозащитники, в том числе звезда Голливуда Памела Андерсон и сын знаменитого океанографа Жан-Мишель Кусто, требуют немедленно выпустить морских млекопитающих из «китовой тюрьмы».

Следственный комитет возбудил уголовное дело о жестоком обращении с животными и настаивает на их возвращении в естественную среду обитания. Однако специалисты заявляют, что в этом случае киты просто умрут.

— Считаю, что выпуск животных убьет их. Прошу остановить убийство наших воспитанников и разрешить продолжить нашу тренерскую и адаптационную работу. Сейчас все звери здоровы, но они не выживут, если их отпустить, — сказал Александр Федоров, специалист по содержанию млекопитающих животных.

Еще осенью почти сто редких животных нелегально выловили для продажи в Китай. Суд наложил на них арест. И киты уже несколько месяцев содержатся в неволе.

Ранее Пятый канал публиковал видео с дельфинами-серфингистами, которые резвились среди волн.