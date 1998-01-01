В Белгороде продолжают расследовать убийство чемпиона России по боксу Александра Костромина.

Спортсмен был застрелен недалеко от своего дома в микрорайоне Улитка 7 февраля, за два дня до своего 30-летия. На данный момент известно, что на теле Костромина обнаружено несколько огнестрельных ранений.

По данным следствия, убийца несколько раз выстрелил в жертву со спины, после чего скрылся на автомобиле Lada Priora. Сейчас оперативники ведут розыск преступника и машины.

16 февраля Костромин должен был провести четвертый профессиональный боксерский поединок с латвийским оппонентом Райтисом Синкевичем. Предыдущие три боя на профессиональной арене Александр выиграл. В 16-летнем возрасте Костромин стал чемпионом России, а в 2014 году боксер победил на международном турнире в Севастополе.

По некоторым данным, незадолго до гибели Александр разместил в социальных сетях публикации на тему криминала, однако знакомые спортсмена отмечают, что он ни с кем не конфликтовал и не ввязывался в сомнительные дела.

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