Британская экономистка пришла на BBC в обнаженном виде, чтобы обсудить Brexit

Доктор экономических наук из Кембриджского университета Виктория Бейтман в очередной раз шокировала публику. Девушка уже неоднократно проводила онлайн-лекции в обнаженном виде, однако на этот раз она появилась голой в студии BBC Radio 4. Об этом сообщает Daily Mail.

Эксперт пришла в гости к ведущему Джону Хамфрису, чтобы обсудить вопросы Brexit, однако сделать это она предложила «в голом виде». Совершенно обнаженная, она говорила о негативных последствиях выхода Великобритании из ЕС, и даже вызвала на дебаты главного сторонника Brexit, депутата от Северо-восточного Сомерсета Джейкоба Рис-Могга.

Как сообщает издание, участники дискуссии не оценили решение девушки целиком отказаться от одежды.

Ранее Пятый канал сообщал, что парламент Великобритании запретил Brexit без согласования с ЕС. Депутаты проголосовали за то, чтобы правительство страны договорилось с Евросоюзом о новых условиях выхода Королевства из экономического и политического объединения стран Старого света.