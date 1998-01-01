Парламент Великобритании запретил Brexit без согласования с ЕС

Британский парламент вечером 29 января одобрил решение обсудить с Евросоюзом новые условия Brexit. Такое решение было поддержано 321 депутатом. Против высказались 298 голосовавших. Об этом пишет «Экономика сегодня».

При этом Тереза Мэй должна согласовать новые условия с Брюсселем довольно быстро — народные избранники высказались против переноса даты выхода Королевства из ЕС, назначенной на 29 марта.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, что британские парламентарии в начале января текущего года отклонили ранее согласованный проект выхода Великобритании из Евросоюза — депутатов не устроили условия, на которых Королевство должно покинуть ЕС.