Парламент Великобритании запретил Brexit без согласования с ЕС

, 7:40 18

Депутаты проголосовали за то, чтобы правительство страны договорилось с Евросоюзом о новых условиях выхода Королевства из экономического и политического объединения стран Старого света.

Фото: Globallookpress.com

Британский парламент вечером 29 января одобрил решение обсудить с Евросоюзом новые условия Brexit. Такое решение было поддержано 321 депутатом. Против высказались 298 голосовавших. Об этом пишет «Экономика сегодня».

При этом Тереза Мэй должна согласовать новые условия с Брюсселем довольно быстро — народные избранники высказались против переноса даты выхода Королевства из ЕС, назначенной на 29 марта.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, что британские парламентарии в начале января текущего года отклонили ранее согласованный проект выхода Великобритании из Евросоюза — депутатов не устроили условия, на которых Королевство должно покинуть ЕС.

Читайте также

Только в нашей группе в ОK!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

8:11
Морской патруль: Как проверяют корабли, проходящие через Керченский пролив
8:04
«Большинство актеров просто кривляются»: Павел Майков раскритиковал коллег
7:57
Видео: Полигон твердых бытовых отходов полыхает под Читой
7:47
Директор нацразведки США заявил о «российской угрозе» для Штатов
7:40
Парламент Великобритании запретил Brexit без согласования с ЕС
7:32
Военный эксперт: Япония может нанести внезапный удар по Сахалину и Южным Курилам
7:25
Нет доверия: Страны «ядерной пятерки» отказались от совместного заявления
7:19
Верховный суд Венесуэлы запретил Хуану Гуаидо покидать страну
7:03
Лайфхак: Что делать, если чернила испачкали одежду
6:51
В разгонном блоке «Фрегат» на космодроме Куру обнаружена трещина
6:34
СМИ: В Морском госуниверситете во Владивостоке проходят обыски
6:15
Фанаты обрушились на Марьяну Ро, раздевшуюся для обложки мужского журнала
6:06
Невероятно полезная вещь! Крутые лайфхаки с резинкой для волос
5:51
Шея-базука: Рэпер Баста озадачил фанатов странным портретом
5:39
В Петербурге прошла презентация документального фильма «Песни Победы»
5:17
Поселок под Барнаулом остался без тепла и горячей воды в 20-градусный мороз
4:51
В День влюбленных одна, на сносях, во дворце: Принц Гарри уедет от Меган Маркл
4:39
В Министерстве юстиции привели примеры «вынужденной коррупции» чиновников
4:11
«Представил родину достойно!»: Шнуров воспел в стихах своего земляка, получившего «Порно-Оскар»
3:51
Конфликт поколений: Совет отцов в Нижнем Новгороде требует запретить рэп-концерты

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Петербург отметил 75-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от блокады

26 и 27 декабря в память о 75-летии Ленинградского Дня Победы в городе прошло множество мероприятий. Пятый канал освещал основные из них, изменил сетку вещания и провел прямые трансляции.

5-tv.ru

Цифры дня

Московские телезрительницы верны Своим!

Детектив «Свои» уверенно лидирует в столичном телеэфире. 28 января, в понедельник, Пятый традиционно занял первое место с долей 11,7% в аудитории «Женщины 25-59» среди всех федеральных каналов.

Для рекламодателей

Пресса о компании

Барс 1 сезон стартует в 2019 году на Пятом канале

Успешного детективного писателя, любимца женщин, Александра Барса приглашают консультантом в отдел полиции, когда в городе появляется убийца, повторяющий сюжеты из книг Барса. Преступника ловят, но писатель Барс решает остаться и еще поработать в отделе, тем более в напарниках у него — очаровательная майор Королева…

5-tv.ru

Реклама