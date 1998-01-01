Один из пассажирских самолетов не рассчитал расстояние и врезался прямо в снежный сугроб при посадке в аэропорту французского горнолыжного курорта Куршевель. Инцидент произошел в пятницу, 8 февраля.

В распоряжении КП.RU оказалось видео с места происшествия. Камера запечатлела как самолет скользит по взлетно-посадочной полосе до тех пор пока не упирается носом в снежную преграду.

Как сообщает издание, в момент инцидента на борту находилось шесть человек. Уже известно, что один из них точно пострадал. О состоянии других пассажиров сведений пока нет.

Ранее Пятый канал сообщал, что самолет задел столб в аэропорту «Домодедово». Лайнер авиакомпании «Ямал» повредил крыло о мачту освещения из-за наледи на рулежной дорожке.