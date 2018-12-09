Lada Новичок: «АвтоВАЗ» готовит к выпуску спецверсию Lada Granta для автошкол

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Автомобиль выйдет в четырех комплектациях, которые будут включать в себя дополнительный набор опций.

Фото: ТАСС / Красильников Станислав

Автоконцернц «АвтоВАЗ» выпустит специальную версию Lada Granta для обучения в автошколах. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Прием заказав на спецверсию уже начался. Стоимость дополнительного оснащения Lada Granta составляет 28 тысяч рублей. За эту сумму в автомобиль установят дублирующий — «инструкторский» комплект педалей. Для версий с автоматической и роботизированной коробкой передач это будет только педаль тормоза, а в машинах на «механике» появятся и тормоз, и сцепление. В комплект также входят опознавательные наклейки для учебного автомобиля и еще одно зеркало заднего вида для инструктора, сообщает издание URA.RU.

Известно, что авто с учебными дополнениями будет доступно в четырех комплектациях. Базовая Granta Standart с «механикой» и двигателем на 87 лошадиных сил, Classic Optima с роботизированной коробкой передач и двигателем до 106 «лошадей», Comfort с «автоматом» и средним по мощности (из представленных) двигателем в 98 лошадиных сил, а также простая версия Classic с дополнительными функциями в салоне — электрические стеклоподъемники и усилитель руля и кондиционер.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что одна из версий Lada Granta вошла в десятку лучших новинок российского автопрома в 2019 году.

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