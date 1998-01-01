Путин наградил Грефа орденом «За заслуги перед Отечеством»

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Глава «Сбербанка» был удостоен высокой награды за вклад в развитие банковского дела.

Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

Глава «Сбербанка» Герман Греф награжден орденом «За заслуги перед Отечеством второй степени». Знак отличия был вручен согласно соответствующему Указу президента РФ Владимира Путина.

Как следует из текста Указа, награду Греф получил «за значительный вклад в развитие и укрепление банковской системы, многолетнюю добросовестную работу». Примечательно, что документ вышел в день 55-летия руководителя «Сбербанка» — 8 февраля 2019 года.

Высокой награды был удостоен и главный ученый секретарь президиума Российской академии наук Николай Долгушкин — за вклад в развитие науки он награжден орденом Александра Невского.

Также различные ордены получили посол РФ в Египте и уполномоченный по правам человека в Кабардино-Балкарии. Спортсменам, ставшим чемпионами Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, а также тренерам и другим специалистам сборных России, президент распорядился поднять стипендии до 52 тысяч рублей.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что Владимир Путин наградил молодых ученых — церемония была приурочена ко Дню науки.

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