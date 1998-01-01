Путин наградил молодых ученых за вклад в области науки и инноваций

В Кремле состоялась ежегодная церемония награждения молодых ученых, которые получили почетный знак из рук президента России Владимира Путина. Торжественное мероприятие было приурочено ко Дню российской науки, отмечаемому 8 февраля.

В этом году президентские премии в области науки и инноваций достались сотрудникам Института оптики атмосферы имени Зуева Евгению Горлову и Виктору Жаркову, открывшим новый метод дистанционного обнаружения взрывчатки, а также Екатерине Гризановой из Новосибирского государственного аграрного университета. Она внесла свой вклад борьбу с насекомыми-вредителями.

Помимо денежного вознаграждения в размере 2,5 миллиона рублей, лауреаты получают дипломы, почетные и фрачные знаки. Указ о присуждении премий глава государства подписал 5 февраля 2019 года.

Ранее Пятый канал сообщал, что петербургские ученые научились диагностировать рак за 20 секунд.