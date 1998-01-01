Видео «слепой посадки» вертолета Ка-27 на корабль «Ярослав Мудрый»

Министерство обороны РФ опубликовало видео «слепой» посадки вертолетов Ка-27 на палубу сторожевого корабля «Ярослав Мудрый» и корветов проекта 20380. Ролик с маневром доступен на официальном YouTube-канале Минобороны.

Сложность «слепой» посадки заключается в том, что вертолету приходится маневрировать при плохой погоде или ночью, ориентируясь строго по приборам. В Министерстве обороны отметили, что пилотам необходимы навыки работы в условиях недостаточной видимости.

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