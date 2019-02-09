Фото: Рабочий пострадал при прорыве трубы на заводе в петербургском Колпино

Рабочий завода ООО «ОМЗ-Спецсталь» пострадал во время прорыва трубы под давлением, ночью 9 февраля.

Как сообщает телеканал 78, мужчину отвезли в больницу. У него сломана ключица и палец на руке. Известно, что пострадавший трудится на заводе машинистом.

Возгорания после инцидента не произошло.

ООО «ОМЗ-Спецсталь» специализируется на производстве металлургических заготовок для таких отраслей промышленности, как энергомашиностроение, нефтехимический и газовый комплекс.

Ранее Пятый канал публиковал фото с места ЧП, которое выложили в социальные сети очевидцы.