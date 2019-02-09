Уфолог обнаружил три сигарообразных НЛО возле туманности Ориона, сообщает oanews. Астроном-любитель наблюдал за звездным небом с помощью телескопа Sky-Watcher BK DOB 8 и заметил три неизвестных объекта, летящих на фоне космической пустоты. Он поспешил заснять увиденное, а в названии и описании к видео указал, что запечатлел НЛО. Ролик с «доказательствами» доступен на YouTube-канале Space Images.

Часть юзеров в комментариях оказалась настроена скептически.

— Это просто спутники.

— Геостационарные спутники. Тоже их видел.

Некоторые всерьез поверили, что уфологу удалось заснять инопланетный транспорт.

— Невероятная съемка! Космос — живой!

— Классный НЛО.

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