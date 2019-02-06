Французский актер Сами Насери, сыгравший лихого водителя Даниэля в серии фильмов «Такси», снова прибыл в Россию, сообщает Starhit. Цель визита — съемки в фильме «Учитель», сценарист и режиссер которого — его брат Ларби. Часть съемок пройдет с трудными подростками в колонии для несовершеннолетних.

В России Насери не теряет времени и встречается с различным знаменитостями, не забывая рассказывать об этом в Instagram. К примеру, 7 февраля он выложил совместное видео с боксером Костей Цзю.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Samy Naceri (@samynacerioff) 6 Фев 2019 в 7:08 PST

Предыдущая поездка Насери в Россию была серьезно омрачена: в августе 2018-го актера избили в клубе на Тверской улице столицы, французу потребовалась госпитализация. Несмотря на этот неприятный инцидент, Насери тепло относится к России и даже мечтает сыграть российскую историческую личность.

Ранее Пятый канал рассказывал, что удивило Насери в праздновании российского Нового года.