Звезда «Такси» поражен тем, как в РФ слушают Путина за пять минут до Нового года

Знаменитый французский актер Сами Насери рассказал Пятому каналу, что очень удивлен традицией россиян смотреть поздравление президента страны Владимира Путина за пять минут до полуночи в новогоднюю ночь.

— Во Франции у нас есть традиции, бой курантов, все отдыхают, балдеют, за столами пьют, едят, — рассказал он.

Но, по признанию актера, он никогда в жизни не видел, подобного — когда президент России начинает свое новогоднее поздравление, «все встают, в том числе и дети».

— И как только он закончил, все внимательно выслушали все — до последней фразы — после этого сели и продолжили праздник. Я никогда не видел подобной реакции во Франции, — отметил он.

Он добавил, что «это был один из самых запоминающихся моментов в России».

— Конечно, у меня были другие примеры, но этот больше всего запомнился, — сказал Насери.

Ранее Пятый канал рассказывал, как однажды Сами Насери встретил Новый год в полном одиночестве, но с бутылкой водки и под музыку.