Ольга Серябкина в интервью на YouTube-канале «Нежный редактор» рассказала откровенную историю о том, как Елена Темникова покидала группу Serebro в 2014 году. По словам Серябкиной, после ухода со скандалом Темникова заявила в прессе, что ей приходилось «играть» дружбу с Ольгой. Это шокировало девушку.

— Это вообще трэш. Учитывая обстоятельства, как мы жили, это была моя лучшая подруга… Макс (Фадеев — прим. ред.) всю жизнь считал, что она (Темникова — прим. ред.) его дочка, — сказала Ольга.

По словам Серябкиной, после такого заявления она решила поставить точку в отношениях с Темниковой и не вспоминать о случившемся на публике. Отдельно Ольга остановилась на Instagram-трансляции, в которой ее бывшая подруга рассказывала, что Сербякина не стала даже здороваться с ней при встрече.

— После ухода Лены был ряд статей, которые мне сделали неприятно, даже больно. Они были очень неожиданные. Чтобы здороваться… Ну, это будет неискренне, я так не чувствую. Я ничего никому не должна, у меня есть внутреннее ощущение, — объяснила свое поведение Ольга.

Сейчас Сербякина выступает сольно под псевдонимом MOLLY, ее уход из группы Serebro был гораздо более мирным, и она сохранила хорошие отношения с продюсером Максимом Фадеевым.

Ранее Пятый канал публиковал видео после первого сольного выступления Серябкиной.