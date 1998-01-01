Ольга Серябкина в интервью на YouTube-канале «Нежный редактор» рассказала откровенную историю о том, как Елена Темникова покидала группу Serebro в 2014 году. По словам Серябкиной, после ухода со скандалом Темникова заявила в прессе, что ей приходилось «играть» дружбу с Ольгой. Это шокировало девушку.
По словам Серябкиной, после такого заявления она решила поставить точку в отношениях с Темниковой и не вспоминать о случившемся на публике. Отдельно Ольга остановилась на Instagram-трансляции, в которой ее бывшая подруга рассказывала, что Сербякина не стала даже здороваться с ней при встрече.
Сейчас Сербякина выступает сольно под псевдонимом MOLLY, ее уход из группы Serebro был гораздо более мирным, и она сохранила хорошие отношения с продюсером Максимом Фадеевым.
Ранее Пятый канал публиковал видео после первого сольного выступления Серябкиной.