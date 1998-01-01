США и ЕС думают о новых санкциях против России из-за инцидента в Керченском проливе

США и Евросоюз собираются ввести дополнительные санкции против России из-за инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года, когда российские пограничники задержали украинские суда за нарушение границ. Об этом сообщает «ПолитЭксперт».

Как заявил специальный представитель Штатов на Украине Курт Волкер, антироссийские меры, разработанные США и ЕС вступят в силу том случае, если Москва в ближайшее время не освободит украинских моряков. По его мнению, у российской погранслужбы «не было оснований для задержания».

— И США, и Европа смотрят, какие дополнительные меры мы будем предпринимать, если Россия не согласится вернуть моряков и продолжит настаивать на контроле над Керченским проливом , — сказал Волкер.

Ранее Пятый канал сообщал, что московский Лефортовский решил продлить арест 12 морякам, задержанным в результате инцидента в Керченском проливе 25 ноября, который российская сторона расценивает как провокацию Незалежной. Они будут находиться под стражей до 24 апреля.